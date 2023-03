6 mois, le XXIe siècle en images N° 25

En couverture PARENT A TOUT PRIX Ou comment des parents sont prêts à tous les sacrifices pour avoir des enfants et leur assurer un avenir. La Part de l'autre En Ukraine, où la guerre a bouleversé le destin des candidats à la GPA, Axelle de Russé est allée à la rencontre des mères porteuses en quête d'un avenir meilleur et des couples stériles venus du monde entier. La Longue marche de Madame Wu En Chine, la famille Wu a eu quatre enfants, à une époque où le régime chinois, craignant la surpopulation, imposait un strict contrôle des naissances. Contre la loi et au prix de nombreux sacrifices, la mère a consacré sa vie à leur bâtir un avenir. Justin Jin retrace une existence de labeur - et son aboutissement, au moment où l'une des filles vient d'être admise à l'université. Par-delà les murs En Cisjordanie où la PMA est devenue une arme de résistance. Depuis une dizaine d'années, des couples palestiniens séparés par la prison conçoivent leur enfant par fécondation in vitro, en toute clandestinité. C'est le cas de Lydia et Abdoul Karim Rimawi. Le photographe italien Antonio Faccilongo raconte l'épreuve des visites au père et l'espoir lointain des retrouvailles.