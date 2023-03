Captain America : Sentinel of Liberty. Tome 1

"Le bouclier n'est pas ce que tu crois". Steve Rogers découvre un terrible secret à propos de son bouclier, un symbole d'espoir et de justice pour des millions d'Américains. Captain America va apprendre que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent, ce qui va transformer sa vision du XXème siècle... et sa façon de se battre au XXIème ! Mois très important pour Captain America, avec le lancement en parallèle de deux nouvelles séries consacrées au légendaire héros ! L'une suit Steve Rogers dans une saga qui remet en cause toutes ses convictions, tandis que l'autre est consacrée à Sam Wilson, qui incarnera bien Captain America dans le film Captain America : New World Order qui sortira en 2024 !