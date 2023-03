La Magie des Plantes

Ce quatrième tome de notre Bibliothèque ésotérique chronique la magnifique relation symbiotique unissant règnes végétal et humain, à travers des essais, des entretiens et plus de 400 images - des fresques de l'Egypte ancienne aux oeuvres visionnaires inspirées parles cérémonies de magie verte, en passant par les illustrations botaniques du 18e siècle. A propos de la collection La Bibliothèque de l'Esotérisme s'intéresse aux artistes qui, au fil des siècles, ont transposé l'ésotérique et l'obscur pour donner corps au mysticisme par des oeuvres visionnaires, à l'épreuve du temps. Chaque thème est présenté à travers une imagerie ancienne et moderne, des pièces puisées dans les collections privées, bibliothèques d'archives et musées du monde entier. L'ensemble forme une histoire visuelle cohérente, une étude de l'attraction primaire qu'exercent sur nous le rêve et le cauchemar et des moyens imaginés pour entrer en contact avec le divin.