Retraite : un regain de vie. Du neuf chez les vieux

Il s'agit de penser le vieillissement dans sa dimension culturelle, le décrire et le réfléchir. Nous voulons associer, raconter et nous interroger. Les textes peuvent être sérieux ou badins, littéraires, philosophique et artistiques. Nous voulons multiplier les angles de vue sur les thèmes de l'art de vieillir. Ce n'est pas un lieu de revendications et de plaintes. Il est d'abord orienté de façon positive vers les libertés acquises et les nouvelles possibilités d'actions de plaisir et de bonheur. Les auteurs sont des spécialistes représentant demultiples disciplines reconnues dans les recherches sur le " bien vieillir ". Le premier volume (numéro) parlera de la retraite, connue comme premier moment affichant le vieillissement. Nous nous intéresserons à l'opinion des vieux sur la façon dont ils l'ont pensé et en profitent (ce qui n'est pas l'objet des réformes en débat au gouvernement actuellement).