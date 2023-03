Parole de Dieu Parole de vie. Une ermite partage son trésor

Ecoutez, et vous vivrez ! Cette parole d'Isaïe n'a rien d'une figure de style. La Parole de Dieu est vitale dans ce monde marqué par la violence et les mirages qui empoisonnent notre coeur au lieu de le nourrir. Pourtant la Parole de Dieu est là, à portée de main. Elle seule est capable de nous donner la paix. Soeur Marie-Pia nous invite à descendre en nous-mêmes pour l'accueillir et la savourer dans toute sa richesse. Cette écoute du coeur est à la portée de chacun. Laissons ce petit livre nous guider, à travers des moyens simples issus d'une tradition spirituelle multiséculaire, pour nous abreuver pleinement à la source de la vraie Vie.