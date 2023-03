Les échos du souvenir

Homère grandit dans une famille aisée de Barcelone, et n'aspire qu'à jouer de la guitare et lire Jules Verne en toute insouciance, malgré la Guerre d'Espagne qui fait rage. Pourtant sa vie bascule lorsque son père disparaît et sa mère est assassinée sous ses yeux. Au milieu du chaos, l'orphelin n'a qu'un seul objectif : retrouver son père. Et si sa quête le jette au-devant de mille dangers, il survit grâce à la promesse qu'il a faite à une jeune fille aussi belle que sauvage qui lui a sauvé la vie quand tout semblait perdu : celle de revenir un jour. Mais en pleine guerre civile, impossible de ne pas choisir de camp, et les deux amants prendront des directions opposées qui n'auront de cesse de les rapprocher pour mieux les éloigner. Croisant des personnages comme Capa, Hemingway ou Hitler, Homère écrira son histoire entre les lignes de la grande Histoire. Et lui seul pourra prouver que la vie et l'amour sortent toujours vainqueurs.