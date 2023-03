J'écoute les signes

Ecouter les signes, ce n'est pas seulement savoir décoder les synchronicités, c'est aussi avoir la capacité de percevoir les petits signes de tous les jours et de comprendre le sens de certaines situations. Grâce à notre experte de l'intuition, Géraldyne Prévot-Gigant, apprenez l'art de l'accueil, comprenez que tout est une histoire de sixième sens et surtout interprétez les signes que la vie vous envoie. Cela peut être un message de l'au-delà, mais aussi un message de vos guides ou encore des enseignements de l'existence, autant d'informations qui se répéteront jusqu'à ce que vous en saisissiez le sens. Les remarquer et les décrypter peut avoir une incidence sur vos décisions quotidiennes. Les synchronicités : un langage spirituel pour devenir un poète magicien