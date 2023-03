Astrid Bromure Tome 1 : Comment dézinguer la Petite Souris

Astrid vient de perdre une dent, et découvre à cette occasion la légende de la petite souris... qu'elle ne croit pas du tout, tellement les descriptions de la souris proposées par son entourage diffèrent. Elle met en place de savants pièges pour la capturer, échoue mais... la petite souris lui a tout de même déposé un tube de dentifrice sous son oreiller. Elle existe donc ! Astrid ne se laisse pas abattre et va tout faire pour résoudre le mystère du dentifrice et capturer sa première amie.