La voix de la liberté. Conversation avec la Lune, Edition

Etes-vous fascinée par la lune ? Ressentez-vous l'influence que la lune a sur votre corps et vos émotions ? Souhaitez-vous mieux intégrer les pouvoirs de la lune dans votre vie pour être libre d'être vous-même ? La lune est un puissant symbole qui représente les cycles de la femme constamment en mouvement. Entrer en relation sacrée avec elle vous permet de manifester votre force intuitive et votre savoir ancestral. La lune vous offre un soutien inestimable pour créer un lien de pouvoir avec l'univers qui est en vous. "Entrez en conversation avec la lune pour reprendre votre pouvoir et changer votre histoire."