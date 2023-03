Ecoute les oiseaux. Edition 2022

Ecoute les oiseaux est une expérience immersive dans le monde fascinant des oiseaux. Moitié-documentaire, moitié-jeu, ce livre conçu en leporello se lit des deux côtés : Le recto présente 20 portraits d'oiseaux vivant dans toute l'Europe. Lorsque l'on passe la tablette ou le téléphone devant les illustrations du livre, les oiseaux s'animent et chantent : l'application permet ainsi d'écouter chaque chant et de s'entraîner à le mémoriser, tandis que les textes donnent des précisions sur leurs particularités et les modes de vie des oiseaux, ainsi que du conseil pour les observer. Au verso, une frise à déployer met en scène ces 20 oiseaux. On joue alors avec le "Memory" de l'application : à partir du chant, il faut reconnaître, puis identifier l'oiseau à qui il appartient en le scannant. A partir de 4 ans accompagné / 6 ans en autonomie