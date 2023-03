Simplissime Ecosse. Le guide de voyage le plus pratique du monde

Un guide ultra facile pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et plans hyper lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de l'Ecosse : - 1 circuit des incontournables : une boucle depuis Edimbourg via les Highlands, le loch Ness, l'île de Skye, le loch Lomond et Glasgow. - 1 idée de séjour pour se poser et rayonner autour d'Edimbourg (la côte, les Borders...) - 1 road-trip au nord d'Inverness sur la route touristique North Coast 500. - Des escapades sur les îles le temps d'une journée ou plus pour enrichir son voyage. - Des pages thématiques pour visualiser la destination : châteaux, whisky et distilleries, les plus beaux points de vue, kilt et cornemuse... - Les adresses coups de coeur de nos auteurs, dont Sarah Lachhab, guide et auteure de French Kilt, le blog de référence sur l'Ecosse (www. frenchkilt. com). 40 cartes et plans et 200 photos environ