In memoriam Dominique Jossart et Renaud de Briey

DROIT BELGE Il y a de multiples évènements qui jalonnent la vie des barreaux, procurant à leurs membres des temps de célébration. Certains de ces évènements sont réjouissants, d'autres tragiques. Leurs disparitions, en 2020 et 2021, sont malheureusement à ranger dans la dernière catégorie. En l'espace de deux années, le barreau du Brabant wallon - il était encore barreau de Nivelles lorsque nos disparus étaient en charge - a connu la perte de deux de ses plus brillants bâtonniers. La disparition tragique de ces figures éminentes du barreau est l'occasion de la commémoration et de l'hommage. C'est l'occasion de prendre le temps de nous pencher sur les carrières exemplaires de ces acteurs de l'avocature. Se rappeler leurs engagements, l'excellence de leur pratique et surtout célébrer deux amis disparus, qui manquent à leurs confrères, au monde judiciaire et surtout à leurs proches. Laisser une marque, une trace de son passage c'est le résultat d'une vie de labeur et d'engagement. Dans le cas de nos deux bâtonniers, cela valait largement un ouvrage in memoriam. Pour le souvenir. L'ouvrage livre aux lecteurs des morceaux choisis dans les matières qui ont mobilisé les deux disparus durant leur vie professionnelle ainsi que durant la charge ordinale qu'ils ont assumée au profit de leurs pairs. C'est donc avec fierté que les avocats du Brabant wallon rendent hommage à Dominique JOSSART et Renaud de BRIEY par le truchement du présent ouvrage, qui inscrira à jamais les noms de leurs bâtonniers, et amis, dans les bibliothèques juridiques et les mémoires collectives.