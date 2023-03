Black Panther Tome 2

T'Challa, traître au Wakanda ? Le plus noir secret de la Panthère Noire a été dévoilé, et les Hatut Zeraze sont maintenant à sa poursuite. Que devra faire T'Challa pour laver son nom et comment réagira-t-il lorsqu'il devra affronter son peuple ? Tout va changer au Wakanda et cela pourrait affecter les retrouvailles de T'Challa avec les Avengers ! Cette nouvelle série consacrée à la Panthère Noire a démarré tambour battant dès le tome 1, grâce au talent de John Ridley, également scénariste du film oscarisé 12 Years a Slave. Par ailleurs, le film Wakanda Forever a redynamisé l'appétit des fans pour l'univers de T'Challa, ils seront donc certainement nombreux pour apprécier les nombreux rebondissements de cette nouvelle saga.