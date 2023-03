Ookami Rise Tome 1 et 2 : Pack découverte. Edition limitée

Dans un futur proche, l'Etat du Japon a disparu. Son territoire est désormais administré par la Russie au nord, et la Chine au sud. La frontière entre les deux pays est délimitée par une zone tampon, démilitarisée et vidée de ses habitants, qui coupe l'île principale en deux. Là, dans cette zone interdite, les Wolang ont trouvé refuge. Ces quarante-neuf fugitifs sont le résultat d'expérimentations ratées de l'armée chinoise, qui souhaitait les transformer en armes bactériologiques pour les utiliser contre son voisin russe. Pris en tenaille entre la Chine, qui souhaite effacer les traces de ses expériences, et la Russie, qui essaie de les capturer pour les étudier, les Wolang devront se battre pour leur survie. En 2004, Yu ITO, mangaka encore inconnue, entame l'ambitieux projet d'adapter en manga le roman Imperial Guards. Elle reçoit le prix de meilleur espoir lors du 16ème prix culturel Osamu Tezuka pour sa première longue série Shut Hell qui s'achève en 2017. Elle participe à la création de la série Mobile Suit Gundam : Iron-Blooded Orphans en tant que character designer, avant de commencer sa nouvelle série Ookami Rise qui démarre en 2018 dans Ultra Jump. Derrière cet affrontement entre deux nations dont les horreurs commises résonnent tristement avec l'actualité, Yu Itô tisse surtout le récit d'une amitié entre trois garçons que le destin va séparer : Akira, Ken et Isaku. Du camp de rééducation jusqu'au champ de bataille, leur parcours ne nous sera que peu à peu révélé au fil des pages. Que sont-ils devenus ? Qui sera le chasseur ? Qui sera la proie ? Autant de questions que vous vous poserez avec cet excellent manga aussi dur que touchant.