C'est quoi, le métier de pompier ?

Pour répondre à toutes les questions que se posent les enfants sur le métier de pompier, l'autrice s'est rendue dans la caserne d'Anglet. - Que font les pompiers ? - Les milieux où ils interviennent (Secours nautiques, Interventions milieux périlleux, sauvetage animalier, risques indus-triels (radiologiques et chimiques), risques naturels (feux forêt, inondations, tempêtes, tremblement de terre, cyclones). - Les engins et véhicules - les différentes tenues et matériel selon les interventions - Visite de la caserne - Que se passe-t-il quand l'alerte ets donnée ? Cheminement depuis l'appel téléphonique reçu au standard jusqu'au départ de l'engin désigné. - Etre pompier, un travail d'équipe ! - Présentation des différents pompiers en France - Les jeunes sapeurs-pompiers - Redoutables incendies - Les pompiers dans le monde