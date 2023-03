Le corps en fleurs

Depuis qu'une fleur a extraordinairement poussé sur son orteil, Annabelle se sent à nouveau vivante, prête à a ronter les fantômes de son passé. La vie d'Annabelle a basculé le jour où ses parents sont morts dans un accident d'avion. Depuis, elle s'est complètement renfermée, repliée sur elle-même, et ne ressent plus aucune émotion. L'apparition extraordinaire d'une fleur sur son orteil chamboule le cours des événements. Elle qui, jusqu'à présent, vivait une vie bien rangée est involontairement entraînée au coeur d'un voyage initiatique, dans un univers où la magie côtoie la réalité. En vacances dans la maison familiale, Annabelle a ronte enfin les fantômes de son passé pour s'ouvrir à nouveau à la vie, sous le regard de sa soeur et de leurs amis d'enfance.