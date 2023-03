Catalogue raisonné André Marfaing. Edition bilingue français-anglais

André Marfaing (1925-1987) est un peintre et graveur non figuratif français associé à l'abstraction et à l'art informel. Ce catalogue raisonné constitue un répertoire complet de son oeuvre peint, depuis ses premières peintures de "jeunesse" (1948-1952) jusqu'à ses dernières oeuvres achevées en 1986. A la fin des années 1940, Marfaing commence son aventure avec la peinture. Ses premiers essais sont des natures mortes, des paysages ou encore des portraits. En 1952, l'artiste franchit le pas de la non-figuration, une étape fondamentale qui le conduit très vite à l'abstraction. Ses huiles sur toile sont marquées par une prédominance du noir, appliqué en couches épaisses. La violence et la vivacité des gestes s'y révèlent. L'artiste fait apparaître des contrastes entre le noir et le blanc, entre l'ombre et la lumière, entre le vide et le plein. A partir de 1971, Marfaing se tourne vers la peinture acrylique, ce qui engendre des modifications formelles au coeur de sa peinture. Ses toiles deviennent alors plus épurées et ascétiques. Ce catalogue raisonné retrace pas à pas le chemin de l'artiste, donnant à découvrir les oeuvres, les écrits, les amitiés et les combats de ce grand représentant de l'art abstrait en France.