Réussir le Capes de Lettres. Epreuve de leçon domaine théâtre

Tout ce qu'il faut savoir pour réussir l'épreuve de théâtre au Capes de Lettres L'ouvrage propose tous les éléments nécessaires pour comprendre les enjeux de l'épreuve, apprendre à raisonner face au sujet, développer une méthode de travail efficace, maîtriser les savoirs et les compétences requis, disposer de fiches pratiques, s'entraîner à partir d'exemples et de contre-exemples, et, au-delà du concours, améliorer son propre enseignement.