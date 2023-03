Le langage secret de l'anatomie. Comprendre les termes anatomiques par le dessin et l'étymologie

Aux origines de la terminologie anatomique : un guide magnifiquement illustré pour décrypter plus de 150 termes, inspirés d'animaux, d'architecture, d'objets du quotidien... Découvrez le langage secret de l'anatomie ! Ce guide décrit les liens étroits entre les termes anatomiques évocateurs et les éléments du quotidien : animaux, plantes, bijoux... Complété par un guide des préfixes, suffixes, adjectifs et compositions, cet ouvrage présentel'anatomie sous un jour nouveau, comme un jeu, aussi amusant qu'instructif. Elégamment illustré par la talentueuse Emily Evans, ce bel objet séduira les étudiants et professionnels des domaines de la santé, des beaux-arts, mais aussi les curieux de l'histoire du langage, d'étymologie et de terminologie.