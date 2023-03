La carte est le territoire. Si vous falsifiez la carte, vous modifiez le territoire. Cela fait trente ans que Nell a perdu sa mère. Et voilà maintenant que son père, le Dr Young, un célèbre cartographe de la New York Public Library, est retrouvé mort dans son bureau. Elle l'adorait et voulait prendre sa suite, mais la famille, c'est parfois très compliqué. En fouillant dans les affaires du défunt, elle trouve, bien cachée, une carte routière. Nell se souvient parfaitement de cette maudite carte. Elle lui a valu une engueulade homérique et lui a coûté sa carrière auprès de son père. En reconstituant cet événement avec un regard neuf, elle ne tarde pas à se rendre compte que le document comporte une erreur singulière, une signature pour ceux qui sont initiés à l'art de la cartographie. Pour percer ce mystère, la jeune femme contacte certains amis de ses parents. Trente ans plus tôt, ils formaient un groupe de sept personnes, très soudé : les Cartographes. Qu'ont-ils découvert ? Quels crimes ont-ils commis contre la réalité ? Après l'apocalypse magique du Livre de M (Albin Michel, 2020), Peng Shepherd confirme tout son talent de romancière avec ce thriller culturel qui lui a valu d'être comparée à Ray Bradbury et Jorge Luis Borges.