George n'est pas un ours ordinaire. Il vit dans le jardin de son amie Clémentine, qui lui a appris à lire. Un jour, alors qu'il part chercher un livre à la bibliothèque, George tombe dans une fontaine... et tout le monde se moque de lui. Pauvre George. De grosses larmes coulent sur ses joues. Mais les ours ne pleurent pas... si ?