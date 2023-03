Les paradoxes de l'engagement. Construire son avenir dans un monde qui s'effondre

Cet ouvrage examine une violence silencieuse dont sont victimes les jeunes d'aujourd'hui, en prenant à témoin l'exemple de ceux et de celles qui s'engagent dans la défense de l'environnement. Car il s'agit bien de violence lorsque l'héritage des adultes pour leurs enfants n'est pas seulement un monde caractérisé par le changement climatique ou la détérioration de la biodiversité, mais bien la contradiction brutale, comme une question sans réponse imposée aux jeunes générations ? : trouve par toi-même le moyen de te réaliser dans un monde destiné à s'effondrer. Ainsi est venu le temps d'inclure dans l'équation des réponses politiques à donner aux questions environnementales l'évidence, non seulement de la dégradation en cours et à venir de la santé de la planète, mais aussi de la dégradation en cours et à venir de la santé mentale des plus jeunes.