La boîte à outils du développement durable et de la RSE. 2e édition

Le développement durable dans les entreprises, on en a beaucoup parlé ... mais souvent dans une logique de communication. Il s'agit désormais d'intégrer le DD à la stratégie de l'entreprise, au niveau de l'organisation et même du management au quotidien , de le piloter et de se l'approprier. Bon nombre d'entreprises, notamment les banques et la grande distribution, créent des directions du DD. Ce livre propose une cinquantaine d'outils directement opérationnels pour s'approprier les enjeux du DD et les mettre en oeuvre, depuis la définition de la stratégie de l'entreprise jusqu'à la mesure et la valorisation du developpement durable et de la responsabilité sociale de l'entreprise.