King of Scars Tome 1

Nikolai, le jeune roi de Ravka, a déjà tout d'un souverain de légende : adulé par son peuple, respecté par la noblesse, il est également craint par ses ennemis. Or, Nikolai cache un terrible secret. Victime d'une malédiction, le monarque se transforme chaque nuit en une créature monstrueuse que seuls quelques Grishas - une caste adepte e la Petite Science - semblent pouvoir maîtriser. Hélà, les ténèbres qui l'habitent sont de plus en plus fortes, et Nikolai craint de devenir un monstre pour toujours. Résolu à combattre le mal qui le ronge, il décide de partir en quête de réponses dans un lieu où règne la plus sombre des magies.