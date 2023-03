Peter Pan. L'histoire du film

Toute l'histoire du film Peter Pan dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images inédites en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Chaque soir, Wendy Darling raconte à ses frères, Jean et Michel, les histoires de Peter Pan et de la Fée Clochette. Alors, quand leur héros leur propose de les emmener au Pays Imaginaire, les trois enfants acceptent aussitôt et s'envolent pour une folle aventure. Mais là-bas, les attendent des pirates et le terrible Capitaine Crochet...