Les aventures du jeune Lupin Tome 1 : A la poursuite de Maître Moustache

Lupin, 14 ans, vit avec les marginaux et vole "lorsqu'il en a besoin" . Malin, drôle et généreux, il décide d'aider un jeune forain, Cyrano, à retrouver son frère disparu. Au terme d'une enquête brève et mouvementée, Lupin apprend qu'un éminent chimiste vient aussi d'être enlevé. Deux disparitions qui portent la signature du légendaire et mystérieux Monsieur Moustache... Confondu, celui-ci avoue à Lupin qu'il veut se débarrasser de tous ceux qui ont un rapport avec l'affaire du collier de la reine Marie-Antoinette, qui a rendu celle-ci impopulaire, car il est lui-même l'arrière-petit-fils de la reine, et qu'il a l'intention de faire sauter la tour Eiffel... Comment l'arrêter ?