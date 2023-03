Le petit dictionnaire des plantes. Pour la préservation de la biodiversité

1000 plantes répertoriées. Le fruit de plus de 10 ans de recension. Ce dictionnaire multilingue illustré réunit plus de 1000 plantes représentatives de la biodiversité mondiale. Pour la première fois, un ouvrage propose, en plus de leurs usages traditionnels, une traduction du nom botanique en anglais, allemand, espagnol, français, arabe et berbère. En créant ainsi un pont entre les langues et les cultures, Taibi Belmaachi nous rappelle que les plantes dépassent les frontières. Traversant régions, pays et continents, certaines espèces nous font même voyager aux quatre coins du monde. Le défi des grands changements climatiques et écologiques nous impose de nous comprendre avant de nous entendre et il est important de revenir aux fondamentaux : protéger la nature et préserver sa diversité et ses richesses, c'est avant tout la connaître et savoir la nommer. En aiguisant notre perception du sens des mots, notre vision de la nature s'éclairera, vers une meilleure compréhension de notre environnement et de notre planète. Du reste, c'est une contribution louable à l'avènement des sciences citoyennes.