Pneumologie ORL par les huiles essentielles. Remèdes naturels aux pathologies respiratoires et ORL

Un auteur incontournable en aromathérapie thérapeutique Les huiles essentielles sont de plus en plus souvent employées dans le traitement des pathologies courantes. Connue et reconnues pour leurs vertus remarquables, et notamment leurs activités anti-infectieuses, elles s'avèrent très efficaces dans la prévention et le soutien de maladies aiguës ou même chroniques. Ce guide, destiné aux professionnels de santé comme à un large public "averti" , détaille les règles précises de prescription qui s'appliquent pour les pathologies souvent saisonnières des sphères respiratoires et ORL. Grâce à de petites "recettes" , il donne à chacun les outils nécessaires pour utiliser les vertus des huiles essentielles avec efficacité, que ce soit pour soulager les petits maux du quotidien ou en complément d'un suivi médical pour des pathologies sérieuses. Pour chaque pathologie de pneumologie-ORL, il propose un formulaire pratique fait d'indications et de conseils efficaces, utilisables au quotidien et en toute innocuité.