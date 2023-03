Grandir avec un parent toxique. Les clés pour échapper à l'emprise

Que faire quand votre conjoint se montre culpabilisant envers votre enfant ? Quand il lui impose son point de vue ou un contrôle excessif sans jamais se remettre en question ? Comment réagir face un parent possessif ou psychologiquement violent ? Et surtout, comment s'en protéger ? Dans Parent toxique, Nathalie Vancraeynest révèle les comportements, les attitudes et les dysfonctionnements du parent toxique, ainsi que les effets de ceux-ci sur ses enfants. Avec bienveillance, elle propose aux parents " protecteurs " (non-toxiques), aux grands-parents et autres adultes conscients du dysfonctionnement parental, de vérifier que leurs comportements protecteurs et attitudes éducatives ne renforcent pas la toxicité du parent toxique. Enfin, elle met en avant un ensemble de solutions concrètes aux problèmes, questions et attitudes rencontrées par les parents protecteurs afin de consolider leurs compétences et de venir efficacement en aide à leurs enfants.