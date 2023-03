Parfum de vignes

UN REGARD NOUVEAU ET ORIGINAL SUR LA RENCONTRE ENTRE JESUS ET LA FEMME ADULTERE ! Dans trois évangiles, un même épisode particulier est relaté : une femme répand un parfum de grande valeur sur les pieds ou la tête de Jésus. Deux de ces évangiles précisent qu'il s'agit d'une pécheresse. Serait-ce une femme adultère ? Que signifie l'acceptation par Jésus de ce geste remarquable d'émotion ? Cette onction revêtirait-elle une forme de bénédiction reçue par le Christ ? Sur base de cet épisode, l'auteur se penche sur les sentiments de la faute et du pardon, des chemins qui peuvent être douloureux. Il décrit aussi la manière dont se sont constituées les premières communautés de croyants et leurs efforts pour préserver et transmettre l'enseignement de Jésus. André Querton se saisit de personnages bibliques qui ont croisé la vie du Christ et imagine quelles furent les circonstances et les suites de cette rencontre. Pour l'auteur, les récits évangéliques sont d'une actualité et d'un enseignement pertinents et permanents. Il aime à se les répéter, à les raconter avec ses propres mots afin d'aider ses lecteurs à en saisir une compréhension plus intérieure, plus intense, plus personnelle. Sa démarche est comparable à celle d'un musicien qui interprète une partition sans y changer la moindre note et met son talent au service du compositeur. Paraphrasant de courtes scènes des textes évangéliques, il tente de leur donner leurs couleurs, leurs senteurs, et les sentiments de leurs acteurs et témoins.