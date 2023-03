Les secrets de Silvermoor

"La plus remarquable des nouvelles voix du roman historique". Lucinda Riley Angleterre, 1899. Dans le Yorkshire au tournant du siècle, dans un quotidien dominé par les dures journées de labeur au coeur des mines de charbon alors en pleine expansion, grandissent deux enfants que rien ne destinait à se rencontrer. Thomas Green grandit sur les terres de Lord Barridge, tandis que la famille de Josephine Westgate est au service de Lord Sedgewick à Silvermoor. Malgré la rivalité qui divise leurs deux villages, une solide amitié naît entre les deux enfants, bientôt renforcée par un quotidien commun à la mine. En effet, si Tommy partage dès 14 ans le quotidien de tous les garçons de la région, envoyés creuser les entrailles de la terre, Josie l'y rejoint bientôt, travestie en garçon par sa famille. Ensemble, ils décident d'échapper à cette sombre destinée et s'enfuient à travers la campagne, décidés à rejoindre Silvermoor pour supplier les Sedgewick de leur venir en aide. Mais en arrivant au manoir, les deux amis vont découvrir les secrets enfouis de cette famille et pénétrer un monde qui leur était jusqu'ici interdit.