Devenir le profil irrésistible

Déjouez les pires erreurs relationnelles et comportementales, apprendre à négocier avec brio, ajouter finesse et force à votre profil pour être de ceux qui séduisent, enchantent, surprennent et évoluent brillamment, tels sont les objectifs de cet ouvrage. Que vous visiez des postes ambitieux, soyez encore étudiant, déjà manager ou que vous rêviez d'exceller dans l'entrepreneuriat, cet ouvrage, écrit par trois spécialistes du consulting et du coaching, livre : - les clés et les secrets des plus grands succès et carrières pour dépasser ses limites et se bâtir une carrière à la hauteur des ambitions de chacun ; - des conseils ; - des exemples concrets ; - et des témoignages et interviews vidéos de RH, directeurs d'institutions et grands groupes, sportifs de haut niveau et entraîneurs, hommes politiques, etc.