Cahiers d'études romanes Nouvelle série. N°46 (1/2023) : Création d’espaces et espaces de la création. Les formes de mémoire des lieux littéraires et artistiques. Italie, Espagne, Provence

Le volume 46 est consacré à la mémoire des espaces de création : les lieux d'écrivains, les espaces biographiques patrimonialisés, les parcs littéraires, et plus largement le retentissement de la mémoire des lieux sur l'écriture, dans l'aire culturelle romane qui couvre la Péninsule italienne, la Péninsule ibérique et la Provence. Le volume 46 des Cahiers d'études romanes est consacré à la mémoire des espaces de création : les lieux d'écrivains, les espaces biographiques patrimonialisés, les parcs littéraires, et plus largement le retentissement de la mémoire des lieux sur l'écriture, dans l'aire culturelle romane qui couvre la Péninsule italienne, la Péninsule ibérique et la Provence. Les contributions cherchent à décrire et analyser des formes de réciprocité entre la perception des espaces, la création littéraire et artistique et la mémoire des lieux de cette création qui contribue à construire, de nos jours, une identité patrimoniale et territoriale. La première partie du volume, La valorisation des espaces de création et l'expérience de l'oeuvre, porte sur la dimension patrimoniale des espaces de création pour comprendre le rapport entre l'écriture, la mémoire, la réception et la représentation dynamique des productions artistiques. La littérature constitue un guide pour connaître un territoire et le territoire lui-même constitue un guide pour la littérature. La seconde partie, La mémoire des espaces dans la création, propose d'étudier plusieurs modalités du retentissement offert par les images issues de l'espace sur l'écriture (littéraire, graphique et audiovisuelle), en soulignant une véritable expérience de l'être qui va plus loin que l'affinité avec un paysage ou un lieu affectif. Au carrefour des recherches biographiques, géocritiques, écocritiques et de l'intérêt suscité par la géographie culturelle, le tourisme littéraire et la patrimonialisation du littéraire, le volume offre des réflexions différentes et complémentaires sur la mémoire des espaces, ainsi que sur leur inscription dans un patrimoine culturel, matériel et immatériel.