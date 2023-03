La méthode bébé calme. Les 5 principes infaillibles du Dr Karp pour apaiser les pleurs de votre enfant et favoriser son sommeil

Le best-seller de référence internationale pour favoriser le sommeil des bébés ! Votre bébé n'arrête pas de pleurer et vous ne savez plus comment faire pour l'endormir ? Pas de panique, le Dr Harvey Karp est là pour vous conseiller. Dans cet ouvrage best-seller, il partage avec vous ses méthodes tirées de 30 ans d'expérience et ayant déjà sauvé des milliers de parents en détresse. Affrontez le quatrième trimestre grâce au réflex apaisant. Testez les nombreuses méthodes pour emmailloter votre nouveau-né, pour le bercer et le faire dormir, afin de trouver la combinaison qui lui correspond le mieux. Karp présente également les découvertes concernant l'allaitement, le cododo et les risques de mort subite du nourrisson. Un ouvrage essentiel à tout nouveau parent !