Villas de la côte d'amour

La Côte d'Amour constitue la littoral de la Presqu'île Guérandaise avec La Baule, Le Pouliguen et Pornichet. Classée récemment l'une plus belle baie du monde, elle est bordée d'une collection de villas dites "balnéaires", mélange de tous styles du littoral français et d'ailleurs que la végétation de pins unifie dans un ensemble original.