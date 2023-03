Un roman historique qui mêle hommage filial et guerres napoléoniennes. Dans Le Médaillé de Sainte-Hélène, Marc Gadmer se lance sur les traces de l'un de ses aïeuls, Roquigny, qui a vécu l'un des épisodes les plus sanglants des guerres napoléoniennes : la bataille d'Essling. A partir d'une photo de son ancêtre, l'auteur reconstitue la vie de ce dernier, ses doutes, son engagement... Entre fresque historique et enquête filiale, ce roman croise les regards de l'auteur et du soldat pour peindre la violence d'une époque troublée, à hauteur d'homme.