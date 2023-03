Sorcière Power. Libérée, indomptée, décomplexée

Révélez votre pouvoir et créez le monde de demain Dans cet ouvrage, Lisa Lister donne la parole à trois générations de sorcières pour découvrir l'histoire de la sorcellerie et comprendre pourquoi les sorcières ont été brûlées vives pour finir par être réhabilitées dans le monde entier aujourd'hui. Toutes les femmes sont des sorcières en puissance et lorsqu'elles choisissent de se connecter à la Source, qu'elles font confiance à leur intuition et utilisent leur magie, alors elles peuvent déployer leur capacité de guérison des autres. En lisant ce livre, vous accédez aux outils indispensables pour à votre tour développer votre intuition, créer vos rituels et utiliser les cartes pour vous guider. Vous apprenez également à utiliser les herbes, les pierres et à vous relier aux animaux totem pour vous empuissancer et décupler votre spiritualité. Lisa Lister transmet pour la première fois des rituels personnels puissants hérités de sa famille de guérisseuses. Nul doute : nous sommes toutes des sorcières modernes et à chacune de trouver sa voie !