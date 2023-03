Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale

Magistral de lucidité et de profondeur, Simone Weil considérait elle-même ce livre comme son oeuvre principale et la plus chère à ses yeux. Ecrit en 1934, il demeure encore aujourd'hui d'une actualité criante et d'une clairvoyance transcendant les époques. L'autrice y dénonce les désillusions suivant les révolutions, l'oppression sociale, le gaspillage des ressources naturelles, la soumission de l'homme au capitalisme et à sa " nécessité " de croissance productive. Proposant des réflexions et des issues tant concrètes que spirituelles, Simone Weil exhorte l'homme à penser par lui-même et à développer le monde de demain par un effort de conscience et une aspiration à une fondamentale liberté d'esprit. Née en 1909, Simone Weil fut élève de l'Ecole normale supérieure, disciple du philosophe "Alain" , et agrégée de philosophie en 1931. D'abord enseignante en lycée, elle abandonne un temps sa carrière et travaille comme ouvrière, entre autres chez Renault. Militante syndicale et proche des milieux anarchistes, elle s'engage dans les Brigades internationales en 1936 et, malgré son dégoût de la guerre, part se battre en Espagne. Mais elle en revient désillusionnée. Elle quitte la France en 1942 pour New York et, enfin, Londres, où elle rejoint la résistance gaulliste pour la France Libre. Atteinte de la tuberculose, elle meurt le 24 août 1943 dans un sanatorium d'Ashford (Angleterre), âgée seulement de 34 ans. Son oeuvre est considérée comme l'une des plus marquantes du XXe siècle.