Tout plaquer avec succès. Les 100 actions pour oser se reconvertir et dire non à une carrière toute tracée, 1e édition

Lâcher sa carrière pour se reconvertir et trouver sa voie n'est pas réservé à quelques élus naïfs ou courageux. Ce livre propose une méthode et des exemples concrets pour orchestrer sa reconversion : identifier son projet, se former, le financer... et prendre des risques calculés ! 16 témoignages de reconversions hautes en couleur, inspirants et riches d'enseignements qui quittent les codes de la réussite normée : un analyste financier qui devient boulanger, un avocat qui devient boucher, une directrice d'assurance qui devient saunière... Chaque témoignage sera disponible en vidéo via des flashcodes. Chaque témoignage est accompagné de conseils, de tests et d'outils d'auto-analyse pour faire le point sur son projet et se mettre en action (exemples d'outils : l'ikigaï, l'ennéagramme pour étudier sa personnalité...)