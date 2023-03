ECOS + cardiologie. 20 dossiers de préparation aux EDN pour les étudiants en médecine

Nouvelle collection correspondant à une nouvelle épreuve du nouveau programme des études médicales (réforme R2C) avec 20 dossiers de préparation aux EDN L'Examen Clinique Objectif Structuré (ECOS) entraîne un changement de paradigme majeur dans les études de médecine en France avec la réforme du deuxième cycle des études médicales. On ne teste plus seulement les connaissances, mais le savoir-faire et le savoir-être ! Cette nouvelle collection d'ouvrages se veut une aide pour appréhender cette nouvelle modalité d'évaluation, en proposant des cas pratiques tirés de situations réelles et des grilles type d'évaluation. Utilisez-les en stage ou en groupe, et n'hésitez-pas à créer vos propres variantes, ce n'est qu'en pratiquant qu'on réussit !