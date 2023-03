Rédacteur territorial, rédacteur principal de 2e classe

Préparez-vous efficacement au concours de Rédacteur prinicpal de 2e classe. Le rédacteur territorial peut travailler dans le juridique, la gestion, la finance, le social... Un chargé de projet ou un conseiller en urbanisme sont des rédacteurs territoriaux. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, culurel et sportif de la collectivité. La fonction de rédacteur territorial indique un niveau de responsabilités et non un métier.