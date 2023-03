Coudre pop et coloré

Il est bien connu qu'ajouter de la couleur dans sa vie permet de voir les choses du bon côté et d'être de meilleure humeur. Réalisez-vous donc une garde-robe entièrement cousue main dans des tissus pop et colorés pour ne plus jamais laisser la grisaille vous gagner. Grâce aux explications claires et détaillées, tous les modèles sont à la portée des couturières même débutantes. Au sommaire : 20 modèles féminins - Deux feuilles de patron - Du 36 au 44