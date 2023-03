Devenir chercheur en management. De la thèse au premier poste

Cet ouvrage propose une méthodologie complète ainsi que les outils, testés depuis plusieurs années dans le cadre du CEFAG (Centre Européen de Formation Approfondie à la Gestion), pour réussir sa thèse et son début de carrière de chercheur. Les auteurs exposent à la fois les approches classiques de thèse et recherche, et les méthodologies récentes. Ils mettent également l'accent sur les outils de développement et de perfectionnement. Structure commune des chapitres : 1) propos général argumenté et illustré ; 2) enseignements et implications sous forme d'outils et de démarches pour les doctorants ; 3) bibliographie " Pour aller plus loin ". Les coordinateurs interviennent régulièrement dans le CEFAG, programme sélectif de soutien aux doctorants en sciences de gestion mis en place par la FNEGE depuis 35 ans. Ils ont encadré un grand nombre de thèses et participé à de nombreux ateliers doctoraux. Quant aux auteurs, ils représentent toute la diversité des sciences de gestion : ils enseignent en université et en école de management et couvrent l'ensemble des disciplines de la gestion.