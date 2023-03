Droit administratif CRFPA. Examen national, Edition 2023

Destiné aux candidats à l'examen d'entrée dans un CRFPA, cet ouvrage prépare à l'épreuve de droit administratif, une des six matières de spécialité au programme des épreuves d'admissibilité. Afin d'aider au mieux les candidats à l'examen à se préparer à cette épreuve, l'ouvrage présente l'ensemble des thématiques du programme (droit administratif général et droit administratif spécial) avec pour chacune, un rappel des principes et du cours, et les dernières actualités de la matière. Points forts - Inclus des cas pratiques et des focus sur des questions d'actualité ou des points de difficulté - Un ouvrage complet sur tout le programme de l'épreuve de droit administratif - A jour des derniers textes législatifs et réglementaires et de la jurisprudence récente : règlement (UE) 2022/576 du Conseil du 8 avril 2022, loi du 21 février 2022 relatives à la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires victimes de persécutions antisémites, loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi 3DS), décret du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public, décret du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du Code de la commande publique.