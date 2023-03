Aux origines de l'islam. Muhammad et le califat

Ce petit ouvrage tente d'aborder les questions complexes et problématiques liées aux origines de l'islam, en focalisant le propos sur deux sujets aussi névralgiques qu'emblématiques qui ont fondé l'autorité de l'islam au VIIe siècle et qui secouent l'actualité en ce début du 3ème millénaire. Le premier est la figure du prophète Muhammad, au centre d'une houleuse polémique déclenchée en 2005 avec la publication des caricatures qui a provoqué des conséquences tragiques. Le second est celui du califat et l'émergence tonitruante en 2013 de Daesh sur la scène de l'histoire. Ces deux sujets, Muhammad et le califat, font partie intégrante de la genèse de l'islam.