Géorgie. Guide + Atlas + Carte

Anciens temples chrétiens illuminés par de minces bougies, Manhattan médiéval, ou tours de pierre dans le nord du pays, labyrinthe de villes d'Ouplistsikhé et de Vardzia, creusées dans les rochers. Un souffle de modernité : des nouveautés architecturales futuristes à Tbilissi et à Batoumi, des stations balnéaires animées sur la mer Noire. Nature impressionnante : vallées verdoyantes, steppes chaudes, sommets célèbres du Caucase, dont le majestueux Kazbek. Le guide ExpressMap de la Géorgie vous fera découvrir le monde extraordinaire de ce pays au carrefour de l'Europe et de l'Asie, célèbre pour son hospitalité, ses "pains" khatchapouri et ses excellents vins. La série 3en1 est incontournable pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur les villes, régions et pays du monde entier. Chaque guide présente une vaste proposition d'itinéraires avec des sites marqués sur les cartes et il est doté d'un atlas détaillé ainsi que d'une carte laminée détachable. GUIDE : - une mise en page intuitive avec une division en 11 chapitres - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide - riche contenu - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et anecdotes, fêtes et festivals - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat. ATLAS : - atlas détaillé de toute la région présentée à la fin du guide - attractions touristiques (décrites dans les chapitres) indiquées et numérotées dans l'atlas - informations cartographiques préparées avec soin, très utiles pendant les voyages - tableau d'assemblage facilitant l'orientation et légende à portée de main - échelle 1 : 450 000. CARTE : - facilement pliable et détachable, laminée - avec des plans supplémentaires de Tbilissi et de Batoumi - échelle 1 : 450 000.