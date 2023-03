Danser sa vie avec l'outil hypnotique

Comment être à l'écoute du monde ? Dans une société en perpétuelle accélération, prêter attention devient une forme de résistance. Prendre le temps, un acte politique. Par des gestes simples mais soigneusement orchestrés, la technique hypnotique permet de créer et de construire une relation à soi, à son environnement et aux autres, des plus émancipatrices. Ce manuel, conçu comme une boîte à outils, propose des notions-clés et des exercices simples à partir de l'hypnose. Il en explore les possibilités pour mettre en mouvement et transformer les corps et les imaginaires. Son autrice, la chorégraphe Catherine Contour, en propose ici une nouvelle édition, revue et augmentée.