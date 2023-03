Corse. Guide + Atlas + Carte

Une île unique en son genre, où la mondanité se mêle à l'occultisme et où il faut faire attention aux... moutons, que l'on peut trouver à chaque tournant. Depuis les vignobles du Cap Corse jusqu'aux falaises calcaires de Bonifacio, en passant par le pays des châtaigniers, les villages au coeur montagneux de la Corse et les églises aux influences pisanes et génoises - cette région aux nombreux sites naturels et culturels labellisés UNESCO vous invite à la découvrir de manière active ou plus zen. Empruntez le fameux GR20 ou livrez-vous au farniente sur des plages de rêve aux eaux cristallines. Et puis adieu régime : fromages, charcuteries, miels, bières, vins... Avec ce guide, vous ne risquez plus de manquer les sites et les saveurs incontournables de l'île. GUIDE : - 9 itinéraires de visite - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide - un contenu riche - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et anecdotes - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat - des renseignements sur la cuisine locale, des bons plans achats et un calendrier d'événements - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations - des images en couleur. ATLAS : - un atlas détaillé de la Corse, avec les attractions présentées dans le guide - échelle 1 : 150 000. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication (échelle 1 : 170 000) - tous les sites décrits dans le guide sont facilement repérables sur la carte - avec des plans supplémentaires de Calvi, d'Ajaccio, de Bastia, de Corte et de Bonifacio - parfaite pour le tourisme.