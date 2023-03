L'Antiquité enchantée dans la pierre : théâtre d'Epidaure, cariatides pensives gardant le trésor de l'Acropole d'Athènes, l'esprit de l'oracle Pythie dans le temple d'Apollon à Delphes. Les dieux olympiques, mais aussi la dévotion orthodoxe - Météores, ou monastères suspendus dans les airs, et la république des monastères, la Sainte-Montagne d'Athos. Eglises byzantines, châteaux vénitiens et turcs. Pour les amateurs de randonnées : Zagóri et l'oasis de nature sauvage de la péninsule du Pélion. Paradis des vacanciers : soleil constant, mer chaude et nombreuses plages. Et partout - du Péloponnèse, en passant par l'Attique, la Macédoine et la Thrace - des tavernes animées avec la délicieuse cuisine grecque. Ce guide complet vous aidera à découvrir la patrie ancienne et moderne de Zorba le Grec. GUIDE : - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide - un contenu riche - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et anecdotes - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport, l'hébergement, le climat - des renseignements sur la cuisine locale, des idées de souvenirs, un calendrier d'événements - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations - des images en couleur. ATLAS : - un atlas détaillé de la Grèce continentale, avec les attractions présentées dans le guide. CARTE : - une carte laminé détachable incluse dans la publication (échelle 1 : 800 000).