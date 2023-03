Tryna Jones. Tome 2, Marques démoniaques

Avant de découvrir que mon petit ami était l'hôte d'un foutu démon, je filais le parfait amour. Depuis ? Ma vie est un enfer. J'ai le coeur brisé, mais ce n'est qu'un détail... Impossible de recharger mes batteries, et une exorciste sans énergie, ce n'est pas génial pour combattre les démons. Et en plus, ma soeur se marie... Vive les retrouvailles familiales tendues avec 1/ mes parents qui ne me comprennent pas, 2/ ma soeur qui vit sur une autre planète que la mienne. Heureusement, je peux me raccrocher à mon boulot. L'Ordre, la société secrète pour laquelle je bosse de temps en temps, est aux abois. Les phénomènes paranormaux se multiplient. On dirait que les frontières magiques entre notre monde et les deux Royaumes sont en train de s'estomper. Cerise sur le gâteau, le passé de mon coéquipier ressurgit, façon coup de poing en pleine tronche. Tant mieux. J'ai besoin de me changer les idées. Rien de tel qu'une bonne mission pour ça. Ouais, ben si j'avais su... . Avertissement : dans cet urban fantasy entre humour, passion, magie et dangers, retrouvez une héroïne badass qui n'a pas froid aux yeux, des anges pas si angéliques, des démons un poil collants et des fantômes prêts à tout pour être entendus.